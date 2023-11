L’Attaque des Titans épisode final : quand sort la fin de l’anime ?

L’Attaque des Titans est prêt à revenir sur nos écrans avec l’écrasant épisode final de la saison 4. Date et heure de sortie, on vous dit tout.

Depuis ses débuts en 2013, l’anime L’Attaque des Titans est source d’un engouement énorme de la part de sa gigantesque communauté de fans. Adaptée du manga commencé en 2009 sous la plume d’Hajime Isayama, la série a profité d’une excellente animation grâce au studio Wit et d’une musique parfaite signée Hiroyuki Sawano. L’enthousiasme n’est jamais retombé, et anime comme manga ont été suivis avec un engouement régulier depuis. Y compris jusqu’à sa fin, très attendue… et la patience des fans va enfin être récompensée !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’épisode final de la saison 4 de L’Attaque des Titans sera diffusé pour le public japonais le samedi 4 novembre 2023, à minuit. En France, Crunchyroll a annoncé que la diffusion se ferait sur sa plateforme de streaming le 5 novembre, mais n’a pas encore donné d’heure précise (ce qui ne saurait tarder, à en croire les publications sur les réseaux sociaux).

Une fin différente du manga ?

Malgré sa popularité, le manga a fait l’objet d’une grande polémique concernant sa conclusion, aussi tragique qu’épique. Plusieurs fans ont même lancé une pétition appelant à une fin différente pour l’anime. À ce jour, rien ne dit que le studio MAPPA, en charge des dernières saisons, cèdera à la demande.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais à en croire les excuses de l’auteur du manga, il semblerait que les animateurs aient décidé de suivre le même chemin, quitte à adapter des plans considérés comme très difficiles par Hajime Isayama. Et il devrait bien y avoir quelques modifications mineures sur le storyboard, bien que rien n’indique que la fin controversée sera vraiment changée.

pour découvrir si les prières d’une partie de la communauté des fans ont été entendues par l’auteur et le studio, il ne reste plus qu’une chose à faire : attendre l’épisode final, qui approche à grands pas, pour le 5 novembre 2023.

L’article continue après la publicité