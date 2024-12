Kagurabachi sera bientôt un anime et est déjà vu comme le prochain Demon Slayer

Après le succès du manga, Kagurabachi va s’offrir une sortie en anime dans une série qui s’annonce déjà ambitieuse et convoitée.

Rares sont les mangas à briller aussi fort dès leurs débuts, et Kagurabachi a très vite été propulsé dans la cour des grands, obtenant rapidement une traduction en plusieurs langues pour rayonner à l’international sur les différents sites de la Shueisha. Et il faut croire que le pari du Shonen Jump s’est avéré payant, puisque l’œuvre de Takeru Hokazono a déjà dépassé le 1,3 million de tomes vendus, alors que le volume 4 du manga sort le 4 décembre 2024 au Japon (en France, le manga est attendu pour février 2025.)

En plus des ventes hallucinantes pour une nouvelle série, Kagurabachi peut aussi se vanter d’avoir obtenu la première place des Next Manga Awards 2024 en août 2024, une belle récompense pour le petit nouveau qui semble n’avoir déjà plus rien à prouver. C’est dans ce contexte que le manga poursuit sur sa lancée, et obtient déjà une adaptation en anime, d’après un rapport de Toyo Keizai.

Kagurabachi prochainement adapté en anime

Le manga Kagurabachi sera adapté en anime par le studio CygamesPictures, mais n’a pas encore de date de sortie.

Le média japonais Toyo Keizai indique en effet que “Kagurabachi sera adapté sous la direction conjointe de CyberAgent et Matsutake,” en précisant que “la production sera confiée à CygamesPictures, un studio d’animation affilié à CyberAgent. Les détails sur la période de diffusion ou de distribution n’ont pas encore été révélés.“

Si peu d’informations ont été partagées, les nouvelles restent bonnes : encore peu connu du grand public dans l’univers de l’animation, le studio CygamesPictures a pourtant participé en soutien à l’animation de séries à l’excellente réputation, dont Demon Slayer ou le final de L’Attaque des Titans. Du côté des productions propres au studio, on peut compter notamment The Idolmaster Cinderella Girls U149, mais aussi le prochain et prometteur The Summer Hikaru Died, sur Netflix en été 2025.

D’après le média Toyo Keizai, c’est le rayonnement à l’international de Kagurabachi qui lui aura permis d’être adapté aussi rapidement en série d’animation. Et c’est ce même engouement du monde entier pour l’histoire de Chihiro et ses sabres qui permet déjà de prévoir un véritable succès pour le prochain anime, allant jusqu’à le comparer à un Dandadan ou un Demon Slayer et le décrivant comme l’une des œuvres les plus convoitées de ces dernières années pour son potentiel énorme.

L’anime Kagurabachi n’a pas encore de date de sortie, mais le manga est disponible sur Manga Plus. Et en attendant la série, vous pouvez aller voir les meilleurs animes de 2024, ou jeter un coup d’œil aux plus attendus de l’année 2025.