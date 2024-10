Combien de chapitres avant la fin d’Oshi no Ko ? La date de sortie du final annoncée

Le manga Oshi no Ko se dirige droit vers sa conclusion, après avoir annoncé la date de sortie du dernier chapitre.

L’industrie du divertissement avait trouvé sa figure de proue dans le manga Oshi no Ko d’Aka Akasaka (histoire) et Mengo Yokoyari (dessin), plongeant ses personnages dans l’envers des différents décors qui composent le récit. Avec l’adaptation du studio Doga Kobo en anime, la série a littéralement explosé, et la popularité des épisodes a même permis de ne pas attendre avant d’annoncer une saison 3 directement après l’épisode final de la saison 2.

L’article continue après la publicité

Tandis que l’anime continue, le manga a annoncé la date de sortie de son dernier chapitre. On sait désormais que l’histoire des jumeaux d’Aï se terminera dans le chapitre 166, publié le 14 novembre 2024 (et le 13 novembre en France). C’est donc officiel, l’histoire est dans son ultime ligne droite et il ne reste que quatre chapitres à la rédaction de cet article, le 163 étant attendu pour le 23 octobre sur Manga Plus.

L’article continue après la publicité

“Le manga Oshi no Ko se terminera dans 4 chapitres en novembre 2024 !“

L’article continue après la publicité

L’arc final, “Toward the Stars and Dreams” (soit “Vers les étoiles et les rêves“), suit les événements qui font suite au film 15 ans de Mensonges. Les membres de B-Komachi poursuivent leurs aspirations et planifient leurs prochaines étapes, ce qui mène à une confrontation finale avec Hikaru Kamiki et la révélation de l’ensemble du complot qui les touche.

En parallèle à l’annonce du dernier chapitre, un compte populaire sur X/Twitter ajoute pour plus de précisions : “Le dernier chapitre du manga Oshi no Ko sera publié le 14 novembre 2024 dans le magazine Weekly Young Jump! Le volume final, le 16, sortira le 18 décembre 2024 !“

L’article continue après la publicité

En rapport: Oshi no Ko devrait bientôt commencer son arc final

L’article continue après la publicité

Les réactions des fans sont partagées sur les réseaux sociaux : certains s’annoncent peu surpris de voir la fin arriver, quand d’autres déplorent le fait de devoir faire leurs adieux à une œuvre suivie durant plusieurs années. Une crainte qui revient souvent est celle d’une fin trop abrupte, comme le fait remarquer cet internaute : “Plus que 4 chapitres ? Je sais pas ce qu’Aka veut faire, mais pitié, ne bâclez pas la fin, je vous en supplie.“

L’inquiétude est d’autant plus compréhensible que la fin bâclée a été reprochée à un autre manga qui s’est terminé récemment : Jujutsu Kaisen de Gege Akutami a subi la colère de nombreux fans malgré – ou à cause de – sa popularité.

L’article continue après la publicité

Si le manga Oshi no Ko s’achève bientôt, l’anime n’en a pas fini avec ses spectateurs : la production de la saison 3 a été confirmée. Et en attendant le retour de Ruby et Aqua, il est possible de consulter le programme très chargé des animes d’automne 2024.