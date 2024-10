13 animes effrayants à voir gratuitement pour Halloween

Alors qu’Halloween approche, Crunchyroll propose une sélection d’animes disponibles gratuitement et sans abonnement pour mieux frissonner en octobre.

La saison des jumpscares et autres screamers a commencé, et les films et séries d’horreur apparaissent sur toutes les plateformes de streaming : du film français Loups-Garous au K-drama Hellbound sur Netflix, en passant par Salem’s Lot sur Max ou encore la saison 3 de From sur Paramount+, les spectateurs vont pouvoir trembler de peur comme de plaisir en octobre 2024.

Mais du côté des animes aussi, les frissons seront au rendez-vous : parmi les nouveautés de la saison d’automne 2024, on retrouve ainsi Dandadan et sa plongée dans l’occulte, mais aussi Uzumaki qui reprend un manga du maître de l’horreur, Junji Ito. Mais parce que c’est dans les vieux chaudrons qu’on fait les meilleures potions, Crunchyroll a de son côté décidé d’offrir l’accès à des classiques des séries d’animation, pour redécouvrir des histoires qui correspondent parfaitement à l’ambiance d’Halloween.

13 animes accessibles sans abonnement pour Halloween 2024

La plateforme de streaming présente 13 séries iconiques et parfaites pour faire frissonner leurs spectateurs : elles seront disponibles sans abonnement jusqu’au 31 septembre 2024.

Aucun centime ne devra être déboursé par le public souhaitant découvrir les animes, mais il faudra néanmoins accepter les quelques publicités lors du visionnage. Retrouvez ci-dessous la liste des séries concernées par l’offre :

Angels of Death (J.C.STAFF)

L’Attaque des Titans (Wit Studio, MAPPA)

Berserk (Liden Films)

Chainsaw Man (MAPPA)

Hell’s Paradise (MAPPA)

Higurashi: When They Cry – GOU (Studio DEEN)

Junji Ito Collection (Studio DEEN)

Mieruko-Chan (Passione)

Les Mémoires de Vanitas (BONES)

Mirai Nikki (asread.)

The Promised Neverland (CloverWorks)

Tokyo Ghoul (Pierrot)

X (Madhouse)

Et si la liste ne vous suffit toujours pas, il y a aussi notre sélection des meilleures séries du programme d’automne 2024, ou encore notre top des meilleurs animes d’horreur pour Halloween.

