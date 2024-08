L’anime Terminator Zero répondra à l’une des plus grandes questions de la franchise

La franchise Terminator revient avec un nouvel anime sur Netflix, et le showrunner savait exactement sur quoi il voulait que le projet se concentre concernant l’intrigue.

Depuis Terminator en 1984, la franchise de films de science-fiction désormais culte tourne autour de deux éléments centraux : Skynet et la famille Connor. Les deux sont inextricablement liés, puisque le fameux John Connor qui doit naître dans le futur est censé devenir le leader de la rébellion luttant contre l’intelligence artificielle, ce qui pousse les Terminators à déclencher une guerre temporelle pour l’arrêter avant même sa naissance en tentant d’assassiner sa mère, Sarah.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Depuis lors, chaque nouveau film a impliqué les Connor et les redoutables machines à tuer. Mais pour le prochain anime Terminator Zero, le showrunner de la série Netflix Mattson Tomlin a voulu prendre un virage différent en répondant à une question cruciale.

« Je travaille avec des partenaires au Japon, et je voulais m’appuyer sur cette force, donc il m’est soudainement venu à l’esprit que nous ne savons pas ce qui se passe au Japon », a-t-il déclaré à Polygon.

L’article continue après la publicité

« Par exemple, il n’y a aucune mention dans la franchise de ce qui se passe vraiment ailleurs dans le monde. D’accord, la Russie lance ses missiles nucléaires, très bien… Mais alors, que se passe-t-il ailleurs dans le monde ? »

L’article continue après la publicité

C’est une direction que la franchise n’a pas encore explorée, les histoires s’étant plus ou moins toujours déroulées en Californie et sont principalement restées centrées sur Sarah et John Connor, racontant une version de l’intrigue très axée sur l’Amérique. Mais cette fois-ci, Terminator Zero se concentre plutôt sur un scientifique japonais, à savoir Malcolm Lee, qui travaille pour un rival de Skynet.

L’article continue après la publicité

Il devient l’objet d’un autre front de la guerre à travers le temps lorsqu’un Terminator le prend pour cible, mais une résistante du futur, Eiko, arrive pour le protéger. C’est la même dynamique que nous avons vue dans les films, mais déployée à travers une autre perspective dans le désir de survie de Skynet, qui s’étend aux entreprises technologiques rivales.

L’article continue après la publicité

Étant donné la réception pour le moins mitigée des deux derniers volets de la saga, à savoir Terminator Genisys (2015) et Terminator : Dark Fate (2019), Terminator Zero pourrait bien être exactement ce dont la franchise a besoin pour revenir dans les bonnes grâces du public. Skydance Television a travaillé dessus avec le studio d’animation nippon Production I.G, connu notamment pour Psycho-Pass, mais aussi Haikyu!!, Kaiju No. 8 et bien d’autres encore.

L’article continue après la publicité

L’anime Terminator Zero sera disponible à partir du 29 août 2024 sur Netflix. En attendant, vous pouvez également découvrir notre liste de tous les animes de l’été 2024 pour être sûr de ne pas manquer les nouveautés du moment.