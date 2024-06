Ce nouvel anime exaltant du créateur de Seven Deadly Sins est disponible sur Netflix

Un nouvel anime basé sur une œuvre de Nakaba Suzuki, le créateur de The Seven Deadly Sins, vient de sortir sur Netflix, les épées ayant alors laissé leur place à des clubs ici.

Rising Impact est un anime de sport, et plus précisément centré sur le golf. Cette nouveauté est disponible sur Netflix depuis le 22 juin 2024. L’anime est issu de la toute première série de mangas créée par Nakaba Suzuki, et elle est assez éloignée de ses œuvres ultérieures.

L’histoire suit un jeune garçon, Gawain Nanaumi, un véritable petit prodige du golf. À l’origine, il voulait jouer au baseball, mais une golfeuse professionnelle remarque la qualité de son swing et pense qu’il serait meilleur sur le parcours de golf, allumant ainsi une flamme dans le cœur de Nanaumi.

Le manga original a été publié il y a plus de 25 ans, débutant en 1998 et se terminant en 2002. Rising Impact marque la deuxième collaboration entre Nakaba et Netflix, après le succès retentissant de Seven Deadly Sins, une adaptation qui comprenait quatre saisons et plusieurs films d’animation.

Cependant, cela est en réalité plus proche du style général de Nakaba que Seven Deadly Sins, puisque plusieurs de ses autres œuvres sont également sur le thème du sport, à l’instar de Chiguhagu Lovers et Blizzard Axel. Kongō Banchō est un autre cas particulier, un thriller se déroulant parmi la violence des gangs.

Reste à voir si Rising Impact parviendra à séduire les spectateurs, mais vous pouvez regarder la première saison de 12 épisodes dès maintenant. À noter également que la saison 2 est d’ores et déjà prévue, avec une date de sortie fixée au 6 août 2024.

Et pour celles et ceux qui souhaiteraient se plonger davantage dans l’univers de l’œuvre phare de Nakaba, vous pouvez également découvrir le récent spin-off de Seven Deadly Sins, intitulé Four Knights of the Apocalypse, qui est disponible depuis octobre 2023 sur Netflix. Découvrez également toutes les nouveautés animes à découvrir ce mois-ci.

