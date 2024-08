Gloutons & Dragons saison 2 : tout ce qu’on sait sur la suite de l’anime Netflix

Les fans d’anime fantastique vont être ravis, car la saison 2 de Gloutons & Dragons arrive bientôt. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’anime à venir.

Gloutons & Dragons (aussi connu sous le nom de Delicious in Dungeon à l’international, ou encore Dungeon Meshi) a été une agréable surprise dans la sélection de l’hiver 2024 sur Netflix. Avec un univers riche et des personnages attachants, l’anime nous a emmenés dans une aventure rare où l’objectif n’est pas de vaincre un roi démon, mais plutôt de découvrir des plats gastronomiques insolites.

L’histoire suit le chevalier Laïos et ses compagnons : Marcille l’elfe, Senshi le nain, et Chilchuck la “demi-portion”, alors qu’ils explorent un dangereux donjon afin de sauver Falin, la sœur de Laïos. Se faisant, la petite équipe découvrira de nouvelles recettes pour le moins atypiques, tout en renforçant leurs liens.

Basé sur le manga éponyme de Ryoko Kui, l’anime a été salué pour son histoire unique et son équilibre entre comédie et fantasy. Il a reçu des retours extrêmement positifs de la part des spectateurs, qui attendent avec impatience la deuxième saison.

Pour l’instant, aucune date de sortie pour la saison 2 de Gloutons & Dragons n’a été annoncée.

La deuxième saison a été confirmée juste après le final de la saison 1. La suite de l’anime est donc vraisemblablement déjà en production, mais il est difficile de prédire quand elle sera disponible.

La saison 1 de Gloutons & Dragons est exclusivement disponible sur Netflix, et il est probable qu’il en sera de même pour la saison 2. Lors de sa sortie, elle sera disponible sur cette plateforme de streaming. Cependant, on ne sait pas encore si Netflix sera encore la seule plateforme à avoir les droits de diffusion.

Casting et équipe de la saison 2 de Gloutons & Dragons

Cependant, certaines informations sont déjà connues. Comme pour la première saison, le studio Trigger s’occupe de l’animation de la saison 2.

Les comédiens de doublage (ou seiyū en japonais) des personnages principaux reviendront également, avec Kentaro Kumagai, Sayaka Senbongi, Hiroshi Naka et Asuna Tomari reprenant respectivement les rôles de Laïos, Marcille, Senshi et Chilchuck.

Izutsumi et Sithle (ou Thistle, aka le Sorcier fou) auront des rôles plus importants dans la deuxième saison, donc nous entendrons davantage leurs doubleurs respectifs, à savoir Mitsuho Kanbe et Yu Kobayashi.

Du côté de l’équipe créative, Yoshihiro Miyajime reprend son rôle de réalisateur, avec Yoshinori Mitsuda en charge de la musique.

Bande-annonce de la saison 2 de Gloutons & Dragons

La première bande-annonce de la saison 2 de Gloutons & Dragons a été diffusé le 13 juin 2024, le jour de la diffusion du final de la première saison.

Le trailer montre la nouvelle aventure du groupe, déterminé à faire leur possible pour sauver Falin. La fin de la vidéo nous offre également un aperçu rapide de l’antagoniste principal : Sithle. Aussi connu sous le nom de « Thistle, le Sorcier Fou, le Magicien Lunatique », il est le maître du donjon de l’île.

À part cela, le reste du trailer ne révèle rien de plus sur la deuxième saison. Il montre plutôt des extraits de certains moments de la saison 1.

Quelle est l’intrigue de la saison 2 de Gloutons & Dragons ?

La saison 2 de Gloutons & Dragons reprendra au chapitre 53, au début de l’arc de l’Interlude du Premier Étage.

La saison 1 comptait 24 épisodes et adaptait l’histoire du début jusqu’au chapitre 52. Cela signifie que chaque épisode couvrait en moyenne deux à trois chapitres. Sur cette base, on peut estimer que la saison 2 adaptera le reste du manga.

Mais cela dépendra du nombre d’épisodes. Si la deuxième saison comporte 24 épisodes, elle pourrait couvrir l’intégralité de l’histoire restante. Si la saison ne comporte que 12 épisodes, comme la plupart des séries saisonnières, il y aura probablement une autre saison après celle-ci.

Le manga compte encore sept arcs narratifs. Si la saison 2 adapte tout le reste de l’histoire, elle couvrira les arcs des Ruines de la Ville des Nains, de la Maison du Magicien Lunatique, de Sithle, du Nouveau Seigneur du Donjon, du Lion Ailé, et de Falin.

Si l’anime s’arrête à 12 épisodes, il couvrira probablement l’arc de Sithle, laissant le reste pour une dernière saison.

Et pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur les nouveautés du moment, consultez notre liste de tous les animes de l’été 2024.