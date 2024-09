Les fans attendent encore l’anime Genshin Impact, mais certains n’y croient plus

Attendu depuis quelques années maintenant, l’anime Genshin Impact ne donne que très peu de nouvelles depuis son annonce, et c’est pourquoi certains pensent que le projet ne va finalement pas se concrétiser.

Nous sommes le 16 septembre 2024, et cela fait maintenant deux ans que l’anime Genshin Impact a été annoncé par l’éditeur HoYoverse. En 2020, le RPG free-to-play en monde ouvert et au style graphique très inspiré des animes a attiré une énorme audience sur consoles et PC, offrant une quantité impressionnante de contenu sans que les joueurs n’aient à débourser un centime.

Depuis, le succès est resté constant, le studio chinois miHoYo poursuivant également la franchise Honkai, avec désormais deux MMO majeurs sur les plateformes modernes. Et dans le cadre du développement de la franchise Genshin, un anime avait été dévoilé avec une bande-annonce conceptuelle.

ufotable, le studio d’animation connu principalement pour avoir adapté Demon Slayer, ainsi que Fate/Zero ou encore God Eater, est en charge de cette adaptation. Cette dernière est qualifiée comme étant un “projet d’animation à long terme”, suggérant ainsi que les deux studios souhaitent que ce partenariat sino-japonais s’inscrive dans la durée. Mais depuis l’annonce de 2022, nous n’avons pas eu de nouvelles à ce sujet.

Il n’y a eu aucune fenêtre de sortie, aucune mise à jour sur l’animation, ni même un titre officiel. Bien sûr, ufotable a été occupé avec la suite de l’anime Demon Slayer, et que le travail est loin d’être terminé pour le studio nippon qui planche actuellement sur la trilogie des films La Forteresse Infinie pour conclure le combat entre Tanjiro Kamado et Muzan Kibutsuji.

Cela soulève encore plus de questions sur ce qui se passe. Y a-t-il eu des progrès ? Ou ce projet tombera-t-il discrètement dans l’oubli à mesure que l’engouement pour Genshin Impact s’estompe et que d’autres jeux gagnent plus en popularité ?

« On ne verra jamais ce truc. C’était juste une pub pour le jeu, lol », écrit quelqu’un en réponse à cet anniversaire sur X/Twitter. « Ils ont pris tellement de temps que je déteste Genshin maintenant », commente un autre.

« Et le portage Switch a été annoncé il y a 4 ans, Hoyoverse ne livre jamais, ils ne font que du battage médiatique », ajoute un autre.

Il y a toujours une chance que le projet soit encore en développement, mais sans aucune information, les gens commencent à perdre espoir. Les spin-offs tombent parfois à l’eau, et nous devrons simplement continuer d’attendre pour savoir quel sera le sort de celui-ci.

