L’anime Demon Slayer oublie cet aspect marquant du manga

Demon Slayer a connu un énorme succès, notamment depuis le lancement de l’anime en 2019, mais l’adaptation d’ufotable oublie un aspect marquant du manga que les fans auraient aimé voir être davantage mis en avant.

Tanjirō Kamado et les Pourfendeurs de démons s’apprêtent à affronter leur plus grand défi dans Demon Slayer : La Forteresse Infinie, la prochaine trilogie de films faisant directement suite à la saison 4. Enfin, après des années, ils vont entrer en guerre contre Muzan Kibutsuji et ses Lunes Supérieures pour mettre fin une bonne fois pour toutes à son armée démoniaque.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce fut un voyage incroyable, plein de sacrifices, de chagrins, et de scènes véritablement épiques qui ont fait de Demon Slayer l’un des animes les plus populaires de ces dernières années. Toutefois, certains estiment que l’adaptation animée produite par le désormais célèbre studio ufotable n’est pas aussi effrayante que le manga d’origine de Koyoharu Gotōge.

Comme le souligne un fil de discussion sur Reddit, Demon Slayer met en scène plusieurs personnages qui mangent littéralement des gens. Le manga contient des scènes dans lesquelles on peut les voir dévorer leurs proies, un aspect que l’anime n’a pas autant exploré selon certains.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Gyokko a littéralement créé une sculpture faite d’humains vivants, fondus, tordus et défigurés,” déclare un internaute. “Je pourrais considérer cela comme un aspect de l’horreur, et je pense que c’était un bon équilibre pour montrer à quel point les démons sont horribles sans pour autant faire de la série un bain de sang, car cela aurait vraiment pu l’être.”

Mais il faut se rappeler une chose, à savoir que l’anime Demon Slayer est clairement conçu pour un public plus large, et que l’on n’atteint pas cet objectif en imitant des œuvres réputées pour leur violence graphique, à l’instar d’Elfen Lied ou encore Gantz, pour ne citer qu’elles. Cependant, certains pensent qu’ufotable pourrait se permettre de réintroduire plus d’éléments de ce genre dans la suite.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les fans de Demon Slayer estiment que ce perso important est trop délaissé par la saison 4

L’article continue après la publicité

“Ce serait cool s’ils ajoutaient plus d’aspects horrifiques. Au début de la série, ils l’ont fait, mais il semble qu’ils aient commencé à se concentrer sur d’autres choses,” ajoute un autre fan. “Demon Slayer a commencé avec des éléments d’horreur beaucoup plus évidents et s’est ensuite tourné vers des aspects plus orientés vers le shonen de combat,” ajoute un troisième.

Mais on pourrait aussi dire que le fait que ce soit suggéré est amplement suffisant. Notre imagination est puissante, surtout avec l’évocation de choses comme la mutilation. Néanmoins, peut-être que le passage sur grand écran pour la trilogie adaptant l’Arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie nous permettra de retrouver un peu plus de cet aspect macabre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant, vous pouvez consulter notre top des meilleurs animes d’horreur pour les fans du genre. Découvrez également notre liste de tous les animes de l’été 2024 pour être sûr de ne pas louper les nouveautés du moment.