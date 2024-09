Ces 4 personnages de Bleach partagent un point commun selon le créateur du manga

En plus de son histoire incroyable, les fans de Bleach adorent aussi l’apparence des personnages, et il s’avère que le créateur du manga Tite Kubo les a intentionnellement dessinés ainsi.

Le manga Bleach s’est terminé en 2016, mais il reste encore l’un des shonens les plus cultes et plébiscités de tous les temps. L’anime adapte actuellement l’arc final après plus de dix ans d’absence. L’une des raisons de sa popularité est due entre autres aux designs des personnages, souvent salués pour leur attrait physique.

L’anime sortira la troisième partie de Thousand-Year Blood War en octobre 2024 sur Disney+. Et alors que les fans attendent avec impatience les nouveaux épisodes de l’arc final, Tite Kubo a révélé les quatre personnages masculins qu’il considère comme étant les plus beaux de son manga.

« Lors d’une nouvelle session de questions-réponses, le créateur de Bleach, Tite Kubo, a été interrogé sur les personnages masculins qu’il juge les plus beaux. Kubo a répondu avec Hitsugaya, Byakuya, Szayelaporro et Haschwalth. Il a précisé qu’il les avait intentionnellement dessinés pour être séduisants. »

Si ces personnages masculins vous ont donc charmé, c’était l’objectif de Kubo dès le départ. Bien que les fans comprennent les intentions de Kubo, la plupart sont surpris qu’il n’ait pas mentionné certains des personnages les plus séduisants de l’œuvre, à l’instar du célèbre antagoniste Sôsuke Aizen, mais aussi du héros de Bleach, Ichigo Kurosaki.

Un internaute a partagé sur X/Twitter : « FAIT AMUSANT : Byakuya a été élu numéro 1 dans la catégorie “Capitaine pour lequel nous souhaitons publier un photobook” par l’Association des Femmes Shinigami. Byakuya est le garçon phare du Seireitei. »

« Shunsui ? Ichigo ? AIZEN ?! Les personnages que Kubo a cités sont certes beaux, mais il oublie complètement ces trois-là, surtout Aizen, je ne peux pas mentir », a écrit un autre.

Un autre a ajouté : « Ça se comprend. Surtout Jugram. Ce mec est magnifique, mais je pense que Kubo a oublié Aizen, Ichigo et Shunsui. »

« Remarquez comment Haschwalth et Byakuya n’ont pas de scène ensemble ? C’est parce qu’il fait de l’ombre à tous les hommes de Bleach, et Kubo en était bien conscient », a écrit un quatrième.

En attendant le retour des Shinigamis dans la suite de l’anime Bleach, découvrez notre sélection de tous les animes de l’automne 2024 pour ne pas manquer les nouveautés du moment.